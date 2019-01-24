Süper Lig'de 19. Hafta Heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak.



Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u, lider Medipol Başakşehir de Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:



Yarın



20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor



26 Ocak Cumartesi



16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor



19.00 Göztepe - Galatasaray



27 Ocak Pazar



13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor



16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor



19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor



28 Ocak Pazartesi



20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor



20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa



20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor - İSTANBUL

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