Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 19. Hafta Heyecanı

Süper Lig'de 19. Hafta Heyecanı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig'de 19. Hafta Heyecanı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u, lider Medipol Başakşehir de Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

26 Ocak Cumartesi

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor

19.00 Göztepe - Galatasaray

27 Ocak Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor

19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor

28 Ocak Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor

20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

26 Ocak, Beşiktaş, Erzurumspor Kulübü, Spor
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