Süper Lig'in 19. haftası Gençlerbirliği ile Gaziantep FK'nın yarın Ankara'da oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.



Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray Konyaspor ile, Trabzonspor da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe de yeni stadının açılışında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın



20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Mete Kalkavan



25 Ocak Cumartesi



14.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır



17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya



20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus



26 Ocak Pazar



13.30 Y. Denizlispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler



16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek



19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler



27 Ocak Pazartesi



20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen



20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy - İSTANBUL