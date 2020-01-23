Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

6 saat önce

Süper Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Süper Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor- MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor- Antalyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Göztepe- Beşiktaş (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor (Yeni Malatya)

Gençlerbirliği, Gaziantep, Eryaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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