Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

6 saat önce

Haftanın açılış müsabakasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Haftanın açılış müsabakasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)


25 Ocak Cumartesi:


14.00 Hes Kablo Kayserispor- MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


17.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)


20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)


26 Ocak Pazar:


13.30 Yukatel Denizlispor- Antalyaspor (Denizli Atatürk)


16.00 Göztepe- Beşiktaş (Gürsel Aksel)


19.00 İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)


27 Ocak Pazartesi:


20.00 Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)


20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor (Yeni Malatya)

Gençlerbirliği, Gaziantep, Eryaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:59 
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