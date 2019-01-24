Süper Lig'de 19. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta, yarın Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta, yarın Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u, lider Medipol Başakşehir de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:



YARIN 20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 26 OCAK CUMARTESİ 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor 19.00 Göztepe - Galatasaray



27 OCAK PAZAR 13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor 16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor 19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor



28 OCAK PAZARTESİ 20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor 20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa 20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor



(İHA)

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