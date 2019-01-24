Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 19. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

Süper Lig'de 19. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta, yarın Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig'de 19. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta, yarın Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u, lider Medipol Başakşehir de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:

YARIN 20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 26 OCAK CUMARTESİ 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor 19.00 Göztepe - Galatasaray

27 OCAK PAZAR 13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor 16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor 19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor

28 OCAK PAZARTESİ 20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor 20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa 20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

26 Ocak, Erzurumspor Kulübü, Beşiktaş, Spor
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