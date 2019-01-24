Süper Lig'de 19. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı
2 saat önce
İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
İSTANBUL/ DHA
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
: Mustafa Öğretmenoğlu
26 OCAK CUMARTESİ:
16.00 İstikbal Mobilya
Kayserispor- Bursaspor
: Yaşar Kemal
Uğurlu
19.00 Göztepe- Galatasaray
: Bülent Yıldırım
27 OCAK PAZAR:
13.30 Çaykur
Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Atiker Konyaspor- Antalyaspor
: Volkan Bayarslan
19.00 Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor
: Alper Ulusoy
28 OCAK PAZARTESİ:
20.00 Fenerbahçe- Evkur Yeni Malatyaspor
: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir- Kasımpaşa
: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü- Aytemiz Alanyaspor
: Halis Özkahya
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:36 Kaynak: DHA
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