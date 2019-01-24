Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 19. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Süper Lig'de 19. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

2 saat önce

İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 19. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

26 OCAK CUMARTESİ:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Göztepe- Galatasaray: Bülent Yıldırım

27 OCAK PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

16.00 Atiker Konyaspor- Antalyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor: Alper Ulusoy

28 OCAK PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe- Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Medipol Başakşehir- Kasımpaşa: Mete Kalkavan

20.00 MKE Ankaragücü- Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

DHA, Beşiktaş, Spor
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