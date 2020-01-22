Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

24 Ocak Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

25 Ocak Cumartesi

14.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

26 Ocak Pazar

13.30 Y. Denizlispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler

27 Ocak Pazartesi

20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

(İHA)