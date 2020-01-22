Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
24 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
25 Ocak Cumartesi
14.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
26 Ocak Pazar
13.30 Y. Denizlispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler
27 Ocak Pazartesi
20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
(İHA)