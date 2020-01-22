Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

24 Ocak Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

25 Ocak Cumartesi

14.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

26 Ocak Pazar

13.30 Y. Denizlispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler

27 Ocak Pazartesi

20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

(İHA)

Başakşehir, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek
Şirketler poşetin ardından lastik, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de beyanname verecek Bisikleti araç olarak değerlendirip, ceza kestiler Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 18:30:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]