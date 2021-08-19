Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Yukatel Kayserispor- Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21.45 Aytemiz Alanyaspor- Altay: Mete Kalkavan
21.45 Gaziantep- Beşiktaş: Ümit Öztürk
22 Ağustos Pazar:
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.45 Göztepe- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
23 Ağustos Pazartesi:
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor