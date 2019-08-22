Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor
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Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

2 saat önce

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçıyla açılacak.

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçıyla açılacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü- İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)

21.45 Alanyaspor- Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

19.15 Trabzonspor- Yeni Malatyaspor (Medical Park)

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

21.45 Galatasaray- Konyaspor (Türk Telekom)

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep- Gençlerbirliği (Kalyon)

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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