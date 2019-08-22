Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor
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Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

1 saat önce

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.


Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:


Yarın: 20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)


24 Ağustos Cumartesi: 19.15 MKE Ankaragücü- İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman) 21.45 Alanyaspor- Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları) 21.45 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)


25 Ağustos Pazar: 19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi) 19.15 Trabzonspor- Yeni Malatyaspor (Medical Park) 21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya) 21.45 Galatasaray- Konyaspor (Türk Telekom)


26 Ağustos Pazartesi: 20.00 Gazişehir Gaziantep- Gençlerbirliği (Kalyon)

İstikbal Mobilya, Vodafone Park, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:27 
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