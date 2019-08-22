Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
Yarın: 20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
24 Ağustos Cumartesi: 19.15 MKE Ankaragücü- İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman) 21.45 Alanyaspor- Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları) 21.45 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
25 Ağustos Pazar: 19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi) 19.15 Trabzonspor- Yeni Malatyaspor (Medical Park) 21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya) 21.45 Galatasaray- Konyaspor (Türk Telekom)
26 Ağustos Pazartesi: 20.00 Gazişehir Gaziantep- Gençlerbirliği (Kalyon)