Süper Lig'de 20. hafta başlıyor! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Trabzonspor- Fenerbahçe (Medical Park)
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)