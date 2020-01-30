Süper Lig'de 20. hafta başlıyor! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 20. hafta başlıyor! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı... - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 20. hafta başlıyor! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

6 saat önce

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 20. hafta başlıyor! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı..., System.String[]

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)


1 Şubat Cumartesi:


14.00 Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Antalya)


17.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş (Çaykur Didi)


20.00 Trabzonspor- Fenerbahçe (Medical Park)


2 Şubat Pazar:


13.30 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa (Eryaman)


16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)


16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)


19.00 Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)


3 Şubat Pazartesi:


20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Fatih Terim, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:00 
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