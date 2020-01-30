Süper Lig'de 20. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig'de 20. hafta heyecanı - Son Dakika

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı

6 saat önce

Süper Lig'de 20. hafta Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı, System.String[]

Süper Lig'de 20. hafta Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 1, 2 ve 3 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Lider Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilk sınavını Çaykur Rizespor deplasmanında verecek. Galatasaray da sahasında Kayserispor ile mücadele edecek. Hafta Denizlispor - Göztepe maçı ile sona erecek.

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan maçlar ve bu maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi

14.00 Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 Şubat Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray- Kayserispor: Zorbay Küçük

3 Şubat Pazartesi

20.00 Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

(Oğuzhan Ort/İHA)

Gençlerbirliği, Başakşehir, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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