Süper Lig'de 2019'un Kaleci Karnesi

2019 yılında Spor Toto Süper Lig'e damga vuran kaleciler belli oldu.

2019 yılında Spor Toto Süper Lig'e damga vuran kaleciler belli oldu. Fernando Muslera ve Karius'u sollayan Gökhan Akkan en başarılı kaleci oldu.



Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren 18 takımın bünyesinde bulunan kaleciler arasında en başarılı performansı sergileyen isim Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan oldu. Bu sezon kalesinde sadece 13 gol gören Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok, 2019 yılında geride kalan 9 haftalık periyotta 'en az gol yiyen kaleci' unvanını kaptırdı. 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne Süper Lig'de geride kalan 9 haftaya göre, en az gol yiyen kaleci Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan oldu.



Gökhan Akkan ve Mert Günok 9 maçta sadece 5 kez kalesinde gol gördü. Ancak Gökhan 6 maçta kalesini gole kapatırken Mert ise 5 maçta gol yemedi. En az gol yiyen kaleciler arasında 3. sırada ise 6 golle Fernando Muslera yer alıyor. İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen file bekçisi Lung 9 maçta 9 gol yerken Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius 9 maçta 11 gol gördü.



Spor Toto Süper Lig'de bulunan 18 takımın kalesini koruyan kaleciler ve 2019 yılında yediği gol sayısı şöyle:



Gökhan Akkan (Ç.Rizespor) : 9 maç 5 gol



Mert Günok (M.Başakşehir) : 9 maç 5 gol



Fernando Muslera (Galatasaray) : 9 maç 6 gol



Silviu Lung (İ.M.Kayserispor) : 9 maç 9 gol



Serkan Kırıntılı (Konyaspor) : 9 maç 10 gol



Haydar Yılmaz (Alanyaspor) : 9 maç 11 gol



Loris Karius (Beşiktaş) : 9 maç 11 gol



Ibrahim Sehic (B.B.Erzurum) : 9 maç 13 gol



Altay Bayındır (Ankaragücü) : 9 maç 15 gol



Antonio Beto (Göztepe) : 9 maç 15 gol



Tolgahan Acar (Sivasspor) : 9 maç 16 gol



Uğurcan Çakır (Trabzonspor) : 7 maç 9 gol



Arda Akbulut (Trabzonspor) : 2 maç 5 gol



Fabian Farnolle (Y.Malatyaspor) : 7 maç 13 gol



Ertaç Özbir (Y.Malatyaspor) : 2 maç 4 gol



Ruud Boffin (Antalyaspor) : 8 maç 19 gol



Ferhat Kaplan (Antalyaspor) : 1 maç 1 gol



Ramazan Köse (Kasımpaşa) 5 maç 8 gol



Simone Scuffet (Kasımpaşa) : 4 maç 12 gol



Volkan Demirel (Fenerbahçe) : 8 maç 12 gol



Harun Ertekin (Fenerbahçe) : 1 maç 1 gol



Muhammed Şengezer (Bursa) : 6 maç 9 gol



Okan Koçuk (Bursaspor) : 3 maç 5 gol



Fatih Öztürk (Akhisarspor) : 5 maç 11 gol



Milan Lukac (Akhisarspor) : 4 maç 7 gol - KAYSERİ

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