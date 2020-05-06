Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nihat Özdemir, 2019-20 sezonunu 26 Temmuz tarihinde bitirmek istediklerini ve Ağustos ayında verilecek tatilin ardından yeni sezonun başlamasını planladıklarını ifade etti.



Nihat Özdemir'in açıklamaları doğrultusunda Süper Lig'de 2020-21 sezonun Ağustos ayından sonra başlaması bekleniyor.



Nihat Özdemir'in 2020-2021 sezonuna dair yaptığı açıklama şu şekilde:



"7 tane hafta sonu, 1 tane hafta içi maç yaparak bu sezonu 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Yeni sezon için çalışma yapmadık ama Ağustos ayında tatil dönemi olarak düşünüyoruz. Tekrardan duruma göre bir çalışma yapacağız."