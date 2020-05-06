Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? - Son Dakika
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nihat Özdemir, 2019-20 sezonunu 26 Temmuz tarihinde bitirmek istediklerini ve Ağustos ayında verilecek tatilin ardından yeni sezonun başlamasını planladıklarını ifade etti.


Nihat Özdemir'in açıklamaları doğrultusunda Süper Lig'de 2020-21 sezonun Ağustos ayından sonra başlaması bekleniyor.


Nihat Özdemir'in 2020-2021 sezonuna dair yaptığı açıklama şu şekilde:


"7 tane hafta sonu, 1 tane hafta içi maç yaparak bu sezonu 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Yeni sezon için çalışma yapmadık ama Ağustos ayında tatil dönemi olarak düşünüyoruz. Tekrardan duruma göre bir çalışma yapacağız."

Servet Yazıcı, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 03:37 

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