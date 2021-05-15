Göztepe-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Göztepe-Beşiktaş maçının ardından

15.05.2021 23:05

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, tarihin en zor liginde şampiyonluğu yakaladıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, tarihin en zor liginde şampiyonluğu yakaladıklarını söyledi.

Yalçın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında bir süre açıklamalarda bulunduktan sonra siyah-beyazlı futbolcular da basın toplantısı odasına geldi. Sergen Yalçın lehinde tezahüratlarda bulunan oyuncular, marşlarla şampiyonluk coşkusuna burada bir süre devam etti.

Futbolcuların gitmesinin ardından konuşmasını sürdüren Sergen Yalçın, şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu, gol sevinci yaşamak gibi şampiyon olma sevincinin bir tarifi olmadığını belirterek, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Futbolcuların gösterdiği coşkunun takımdaki birlik beraberliğin bir göstergesi olduğunu kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:

"Çok karakterli, aslan gibi oyuncularımız var, sahada mücadele eden, hiçbir zaman vazgeçmeyen, sezonun hiçbir yerinde mücadelesini bırakmayan bir oyuncu grubumuz var. Onlara çok teşekkür ediyorum, tüm başarı oyuncularımızın. Biz elimizden geldiği kadar onlara ağabeylik yapmaya çalıştık. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, çok zor bir zamanda görev aldı. Oyuncuların ne maaşları ne de primleri hiçbir şey geride kalmadı. Hepsini yatırarak ve oyunculara destek vererek bana göre çok büyük bir başkanlık örneği gösterdiler. Böyle bir süreçte bu kadar sıkıntılı bir dönemde böyle bir yükün altına girmek herkesin harcı değil. O yüzden özellikle Ahmet Nuri Çebi başkanımızı cesaretinden ve Beşiktaşlılığından dolayı gerçekten tebrik etmek istiyorum, hep yanımızda oldu, hepimize destek çıktı. Bazen sıkıntılar yaşadık, bazen düşüşler yaşadık sezon içinde, her zaman bize güvenini göstermiştir."

Yalçın, teknik ekibine de teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Murat Şahin'e, yıllardan beri, ilk başladığımız günden beraberiz. Ona teşekkür etme fırsatı bulamadım. Diğer ekip arkadaşlarım, kamera arkasında olanlar inanılmaz bir çalışma örneği gösterdiler. Bence tarihin en zor liginde şampiyonluğu yakaladık. Bence bu şampiyonluğu, mucize kadro, mucize şampiyonluk diye nitelendiriyorum. Bunu başarmak bu sene çok kolay bir iş değil. Rakiplerime de teşekkür ediyorum, Fenerbahçe, Galatasaray da uzun zamandır yarışıyoruz, onları da tebrik ediyorum. Onlar da bu yarışın içinde bizle beraber güzellik kattılar yarışa ama finalde kazanan taraf biz olduk. Hiçbir zaman vazgeçmedik, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Bazen sezon içerisinde sert çıkışlarımız oldu, bazı insanları kırmış olabiliriz ama hiç kimseye bilerek böyle bir şeyi yapma niyetim yoktu. Sadece işimin gereğini yapmaya çalıştım. İşimi en doğru şekilde yapmaya çalıştım. Böyle bir şampiyonluk, böyle bir mutluluk tarifi yoktur. Tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Taraftarımız her zaman yanımızdaydı. Şampiyonluğu onlarla kutlamak isterdik inşallah ileride de onlarla kutlarız ve herkese teşekkür ediyorum."

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcuların sevinç gösterisinin ardından basın toplantı odasındaki led ekran ve masa zarar gördü.

Göztepe-Beşiktaş maçının ardından
Göztepe-Beşiktaş maçının ardından
Göztepe-Beşiktaş maçının ardından
Göztepe-Beşiktaş maçının ardından

Ahmet Nur Çebi, Şampiyon, Beşiktaş, Mevla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor


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