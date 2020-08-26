Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu - Son Dakika

Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu

Hasan Akıncıoğlu: Yeni sezonda maçları Sağlık Kurulu'nun belirlediği şekilde oynamaya devam edeceğizMustafa AKIN - Ali DANAŞ / - Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu, System.String[]

Hasan Akıncıoğlu: Yeni sezonda maçları Sağlık Kurulu'nun belirlediği şekilde oynamaya devam edeceğiz

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ - Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Akıncıoğlu ile İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.

1'inci hafta Trabzonspor - Beşiktaş, 3'üncü haftada Galatasaray - Fenerbahçe, 6'ncı haftada Fenerbahçe - Trabzonspor, 10'uncu haftada Fenerbahçe - Beşiktaş, 15'inci hafta Trabzonspor -Galatasaray ve 19'uncu haftada Beşiktaş - Galatasaray mücadeleleri oynanacak. HASAN AKINCIOĞLU: YENİ SEZONDA MAÇLARI SAĞLIK KURULU'NUN BELİRLEDİĞİ ŞEKİLDE OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZTFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken koronavirüs salgınının bitip eski günlere yeniden kavuşulacağını ifade etti. Pandemi döneminde yoğun çalışma gerçekleştiren sağlık personellerine teşekkür eden Hasan Akıncıoğlu, "Yeni sezonda maçları Sağlık Kurulu'nun belirlediği şekilde oynamaya devam edeceğiz. Dün yaptığımız toplantıda ekim ayından itibaren statların kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alma yönünde karar aldık. Futbol güzel bir oyun ve hepimizin görevi değer katmak. Futbol ailesi olarak değerli kulüplerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız" dedi.

Süper Lig'in ilk hafta programı şöyle: MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir Galatasaray - Gaziantep FK Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor Göztepe - Yukatel Denizlispor Trabzonspor - Beşiktaş Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği

İttifak Holding Konyaspor (BAY)


Hasan Akıncıoğlu, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 21:39

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu - Son Dakika Spor
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