Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.



Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma, 8 Şubat Cumartesi, 9 Şubat Pazar ve 10 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.



Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:



7 Şubat Cuma



20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus



8 Şubat Cumartesi



14.00 Konyaspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan



17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek



17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü: Alper Ulusoy



20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk



9 Şubat Pazar



13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler



16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya



19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan



10 Şubat Pazartesi



20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır - İSTANBUL