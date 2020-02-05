Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.


Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma, 8 Şubat Cumartesi, 9 Şubat Pazar ve 10 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:


7 Şubat Cuma


20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus


8 Şubat Cumartesi


14.00 Konyaspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan


17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek


17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü: Alper Ulusoy


20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk


9 Şubat Pazar


13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler


16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya


19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan


10 Şubat Pazartesi


20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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