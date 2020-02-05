Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma, 8 Şubat Cumartesi, 9 Şubat Pazar ve 10 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

7 Şubat Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

8 Şubat Cumartesi

14.00 Konyaspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan

17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek

17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü: Alper Ulusoy

20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

9 Şubat Pazar

13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler

16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan

10 Şubat Pazartesi

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece birden azalarak -3'e düşecek THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 20:06:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]