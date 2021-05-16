Süper Lig'de 22 gol atan Hataysporlu futbolcu Boupendza, sezonu gol kralı olarak tamamladı

Helenex Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Türk oyuncular adına en golcü isim oldu.

Adem Büyük en golcü Türk oyuncu oldu

Bu sezon 19'ar gol kaydeden Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin ile Atakaş Hataysporlu oyuncu Mame Biram Diouf ise ikinci sırada kaldı.

Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, çok ciddi bir gelirin de sahibi oldu