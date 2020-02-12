Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak M. Başakşehir - Beşiktaş maçında Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Pazar günü oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor - DG Sivasspor karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14 Şubat Cuma

20: 00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi

14: 00 Y. Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya

17: 00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan

20: 00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar

13: 30 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16: 00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır

19: 00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi

20: 00 Gaziantep Futbol Kulübü - Ç. Rizespor: Ali Palabıyık

20: 00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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