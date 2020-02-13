Süper Lig'de 22. hafta heyecanı - Son Dakika
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Süper Lig'de 22. hafta heyecanı

7 saat önce

Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak M.Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak M.Başakşehir- Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.


Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Lider Sivasspor, ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara'da Ankaragücü ile mücadele edecekken, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak.


Süper Lig'de haftanın programı şöyle:


Yarın


20.00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen


15 Şubat Cumartesi


14.00 Y. Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya


17.00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan


20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan


16 Şubat Pazar


13.30 A. Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan


16.00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır


19.00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy


17 Şubat Pazartesi


20.00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler


20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık - İSTANBUL

Başakşehir, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
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