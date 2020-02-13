Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Medipol Başakşehir- Beşiktaş maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor- Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 MKE Ankaragücü- Fenerbahçe (Eryaman)

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor- Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK- Çaykur Rizespor (Kalyon)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa (Antalya)

Başakşehir, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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