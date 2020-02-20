Süper Lig'de 23. hafta heyecanı - Son Dakika
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Süper Lig'de 23. hafta heyecanı

7 saat önce

Süper Lig'de 23. hafta DG Sivasspor ile A.Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı, System.String[]

Süper Lig'de 23. hafta DG Sivasspor ile A.Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 22, 23 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren 2 maç daha oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Beşiktaş da lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Hafta Çaykur Rizespor - M. Başakşehir ve Kasımpaşa - Denizlispor müsabakaları ile sona erecek.


Süper Lig'in 23. haftasının maç programı şöyle:


Yarın


20.00 DG Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük


22 Şubat Cumartesi


14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler


17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa


20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus


23 Şubat Pazar


13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan


19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler


24 Şubat Pazartesi


20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır


20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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