Süper Lig'de 23. hafta DG Sivasspor ile A.Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.



Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 22, 23 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren 2 maç daha oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Beşiktaş da lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Hafta Çaykur Rizespor - M. Başakşehir ve Kasımpaşa - Denizlispor müsabakaları ile sona erecek.



Süper Lig'in 23. haftasının maç programı şöyle:



Yarın



20.00 DG Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük



22 Şubat Cumartesi



14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler



17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa



20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus



23 Şubat Pazar



13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan



19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler



24 Şubat Pazartesi



20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır



20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL