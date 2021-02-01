Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 23. hafta yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.

Ligde yarın Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe, Çaykur Rizespor- Kasımpaşa ve Galatasaray-Medipol Başakşehir maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

3 Şubat Çarşamba:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor- Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Fatih Karagümrük- Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Perşembe:

16.00 Göztepe- Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)