Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

01.02.2021 12:31
Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı, System.String[]

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

19.00 Çaykur Rizespor- Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

3 Şubat Çarşamba:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

16.00 Hes Kablo Kayserispor- Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Fatih Karagümrük- Gaziantep FK: Ali Palabıyık

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe:

16.00 Göztepe- Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor


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