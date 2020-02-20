Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu! - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu!

6 saat önce

TFF Süper Lig'in 23. haftasının VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu!, System.String[]

TFF Süper Lig'in 23. haftasının VAR hakemleri belli oldu. Fenerbahçe- Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor derbilerinin oynanacağı 23. hafta VAR hakemleri kim?


Süper Lig'de 23. haftada oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı.


21 ŞUBAT CUMA


20.00 Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya


22 ŞUBAT CUMARTESİ


14.00 Hes Kablo Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor: Emre Malok


17.00 Göztepe- Gaziantep FK: Erkan Özdamar


20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Palabıyık


23 ŞUBAT PAZAR


13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Antalyaspor: Halis Özkahya


16.00 Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü: Burak Şeker


19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Abdülkadir Bitigen


24 ŞUBAT PAZARTESİ


20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Özgüç Türkalp


20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan



Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'un sözlerine sert yanıt
Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi Sevillalı futbolcu Carriço, Wuhan Zall'a transfer oldu

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:30:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]