Süper Lig'de 23. haftanın VAR hakemleri belli oldu!

TFF Süper Lig'in 23. haftasının VAR hakemleri belli oldu. Fenerbahçe- Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor derbilerinin oynanacağı 23. hafta VAR hakemleri kim?
Süper Lig'de 23. haftada oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı.
21 ŞUBAT CUMA
20.00 Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
22 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Hes Kablo Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor: Emre Malok
17.00 Göztepe- Gaziantep FK: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Palabıyık
23 ŞUBAT PAZAR
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Antalyaspor: Halis Özkahya
16.00 Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü: Burak Şeker
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Abdülkadir Bitigen
24 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Özgüç Türkalp
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan