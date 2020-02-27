Süper Lig'de 24. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig'de 24. hafta heyecanı - Son Dakika

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftası Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftası Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 29 Şubat, 1 Mart Pazar ve 2 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bu hafta Karadeniz derbi heyecanı yaşanacak ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Galatasaray, Gençlerbirliği ile evinde mücadele edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. Lider Medipol Başakşehir de Gaziantep FK ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi

14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık

17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar

13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi

20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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