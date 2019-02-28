Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 24. Hafta Heyecanı Başlıyor

Süper Lig'de 24. Hafta Heyecanı Başlıyor

37 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 24. Hafta Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Antalya Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakada Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:47 Kaynak: AA

Antalya, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Aylık Reyhan Bebek Öldü, Anne Ev Sahibini Suçladı (2) Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Rüzgar Bebeğin Velayetinin Uyuşturucu Bağımlısı Anne ve Babaya Verilmesiyle İlgili Anneanne İlk Kez Konuştu Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:24:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 24. Hafta Heyecanı Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]