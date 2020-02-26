Süper Lig'de 24'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24'üncü hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:28 Şubat Cuma: 20.00 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş: Halis Özkahya29 Şubat Cumartesi: 14.00 İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa: Ali Palabıyık17.00 Trabzonspor- Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen20.00 Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe: Ali Şansalan1 Mart Pazar: 13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk19.00 Galatasaray- Gençlerbirliği: Arda Kardeşler2 Mart Pazartesi: 20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir- Gaziantep FK: Zorbay Küçük