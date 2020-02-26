Süper Lig'de 24'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24'üncü hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

20.00 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş : Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe : Ali Şansalan

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor : Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor : Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray- Gençlerbirliği : Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir- Gaziantep FK: Zorbay Küçük