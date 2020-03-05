Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Vodafone Park'ta başlayacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Vodafone Park'ta başlayacak! - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Vodafone Park'ta başlayacak!

6 saat önce

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, saat 20.00'de Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Vodafone Park'ta başlayacak!, System.String[]

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, saat 20.00'de Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)


7 Mart Cumartesi:


14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)


17.00 Gaziantep FK- Trabzonspor (Kalyon)


17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)


20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)


8 Mart Pazar:


13.30 Kasımpaşa- Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)


16.00 Çaykur Rizespor- Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)


19.00 Demir Grup Sivasspor- Galatasaray (Yeni 4 Eylül)


9 Mart Pazartesi:


20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)


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MKE Ankaragücü, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:39 
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