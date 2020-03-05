Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Vodafone Park'ta başlayacak!

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, saat 20.00'de Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)



7 Mart Cumartesi:



14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)



17.00 Gaziantep FK- Trabzonspor (Kalyon)



17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)



20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)



8 Mart Pazar:



13.30 Kasımpaşa- Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Çaykur Rizespor- Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)



19.00 Demir Grup Sivasspor- Galatasaray (Yeni 4 Eylül)



9 Mart Pazartesi:



20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)



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