Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı - Son Dakika
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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarla düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarla düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında 6, 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu haftaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

6 Mart Cuma

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

7 Mart Cumartesi

14.00 Yeni Malatyaspor - İH Konyaspor: Cüneyt Çakır

17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Halis Özkahya

17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Zorbay Küçük

8 Mart Pazar

13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Mart Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler

(İHA)

Galatasaray, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
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