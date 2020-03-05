Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı - Son Dakika

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftası Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında yarın oynanacak maçla ile başlayacak.

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftası Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında yarın oynanacak maçla ile başlayacak.

Süper Lig'in 25. haftasında heyecanı yarın, 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile yaşanacak. Haftanın açılışında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgiden maçta Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak. Trabzonspor Gaziantep FK'ya, Başakşehir de Gzötepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe de evinde Denizlispor ile mücadele edecek. Hafta Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ile sona erecek.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

6 Mart Cuma

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

7 Mart Cumartesi

14.00 Yeni Malatyaspor - İH Konyaspor: Cüneyt Çakır

17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Halis Özkahya

17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Zorbay Küçük

8 Mart Pazar

13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Mart Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler

(İHA)

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 5 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
İlber Ortaylı, Beşiktaş anısını anlattı: Sokakta şampiyonluk kutladım Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi Göksel Gümüşdağ: "17 başkanımız Kopenhag maçına gelecek"

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:24:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]