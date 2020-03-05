Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı - Son Dakika

Süper Lig'in 25. haftası Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında yarın oynanacak maçla ile başlayacak.

Süper Lig'in 25. haftasında heyecanı yarın, 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile yaşanacak. Haftanın açılışında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgiden maçta Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak. Trabzonspor Gaziantep FK'ya, Başakşehir de Gzötepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe de evinde Denizlispor ile mücadele edecek. Hafta Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ile sona erecek.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

6 Mart Cuma

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

7 Mart Cumartesi

14.00 Yeni Malatyaspor - İH Konyaspor: Cüneyt Çakır

17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Halis Özkahya

17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Zorbay Küçük

8 Mart Pazar

13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Mart Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler

(İHA)