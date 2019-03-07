Süper Lig'de 25. Haftanın Hakemleri Açıklandı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
9 Mart Cumartesi:
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
10 Mart Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Koray Gençerler
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
11 Mart Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Arda Kardeşler
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:54 Kaynak: AA
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