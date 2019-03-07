Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 25. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'de 25. Haftanın Hakemleri Açıklandı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 25. Haftanın Hakemleri Açıklandı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

9 Mart Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Koray Gençerler

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Arda Kardeşler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı Digiturk'e Rekabet Soruşturması

Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı Rizesporlu Morozyuk'un Eşinden İyi Haber
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:30:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 25. Haftanın Hakemleri Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]