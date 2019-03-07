Süper Lig'de 25. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



Yarın:



20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen



9 Mart Cumartesi:



16.00 Trabzonspor-Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Serkan Çınar



19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek



10 Mart Pazar:



13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan



16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Koray Gençerler



16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya



19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık



11 Mart Pazartesi:



20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Arda Kardeşler

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı

Digiturk'e Rekabet Soruşturması

Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı

Rizesporlu Morozyuk'un Eşinden İyi Haber