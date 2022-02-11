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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

11.02.2022 10:20
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - İH Konyaspor müsabakasında Mete Kalkavan düdük çalacak.

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugün, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) haftanın hakemlerini duyurdu. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi Mete Kalkavan oldu.

Haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Bugün

20.00 Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

12 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka

13 Şubat Pazar

13.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.00 FT Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Trazbzonspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan

14 Şubat Pazartesi

20.00 A. Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

(İHA)

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

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Spor Toto Süper Lig, Mete Kalkavan, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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