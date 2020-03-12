Süper Lig'de 26. hafta heyecanı

Süper Lig'in 26. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.



Süper Lig'in 26. haftasında heyecan yarın, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Göztepe karşılaşacak. Bu hafta derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Haftanın zirveyi ilgilendiren bir başka maçında ise Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek. Hafta Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.



Süper Lig'de 26. hafta programı şöyle:



Yarın



20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler



20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu



14 Mart Cumartesi



14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır



17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan



20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek



15 Mart Pazar



13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan



16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus



19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen



16 Mart Pazartesi



20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya - İSTANBUL