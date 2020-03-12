Süper Lig'de 26. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig'de 26. hafta heyecanı - Son Dakika

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı

6 saat önce

Süper Lig'in 26. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı, System.String[]

Süper Lig'in 26. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan yarın, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Göztepe karşılaşacak. Bu hafta derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Haftanın zirveyi ilgilendiren bir başka maçında ise Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek. Hafta Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.

Süper Lig'de 26. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi

14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya

(İHA)

MKE Ankaragücü, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi

Son Dakika Haberleri
18:48 Yalova Belediyesinde koronavirüs önlemleri
18:48 Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti
18:48 İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü
18:46 Malkara'da çam kese böcekleri bal ormanına zarar verdi
18:46 Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi ailesine ulaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:49:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de 26. hafta heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]