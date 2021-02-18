Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

18.02.2021 10:25
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'in 26. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa- Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor: (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor- Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor (Eryaman)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor


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