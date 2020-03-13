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Süper Lig'de 26. hafta sessiz başladı
6 saat önce
Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:16 Kaynak: AA
Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.
Ev sahibi ekip, maç öncesi ısınan sarı-lacivertli futbolcuları kulüp marşlarıyla motive etti.
Ankara'da 22 bin kişi kapasiteli Eryaman Stadı'ndaki maça futbolcular, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale" yazılı pankartla çıktı.
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