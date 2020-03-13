Süper Lig'de 26. hafta sessiz başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 26. hafta sessiz başladı - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 26. hafta sessiz başladı

6 saat önce

Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.

Süper Lig'de 26. hafta sessiz başladı, System.String[]

Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.

Ev sahibi ekip, maç öncesi ısınan sarı-lacivertli futbolcuları kulüp marşlarıyla motive etti.

Ankara'da 22 bin kişi kapasiteli Eryaman Stadı'ndaki maça futbolcular, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale" yazılı pankartla çıktı.

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:16 Kaynak: AA
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