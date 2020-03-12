Süper Lig'de 26. hafta yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 26. hafta yarın başlıyor - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 26. hafta yarın başlıyor

6 saat önce

Haftanın açılış maçlarında yarın MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 26. hafta yarın başlıyor, System.String[]

Haftanın açılış maçlarında yarın MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesinde ise 15 Mart Pazar günü Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)


20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)


14 Mart Cumartesi:


14.00 Yukatel Denizlispor- Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)


17.00 Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)


20.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)


15 Mart Pazar:


13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)


19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)


16 Mart Pazartesi:


20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)


Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu

Son Dakika Haberleri
17:40 Kayserisporlu yönetici, ligde kalma koşuluyla lüks otomobilini kurayla bir futbolcuya hediye edecek
17:40 Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, PFDK'ye sevk edildi
17:37 Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
17:37 Murat Sancak: "Süper Lig'e çıkamazsak kongre yaparız"
17:30 Merih Demiral'dan corona virüsü açıklaması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:43:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de 26. hafta yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]