Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor

6 saat önce

Süper Lig'de 27. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Süper Lig'de 27. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Gaziantep FK- MKE Ankaragücü (Kalyon)

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa (Yeni Malatya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

22 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Göztepe- Trabzonspor (Gürsel Aksel)

Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:22 Kaynak: AA

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