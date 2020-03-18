Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

7 saat önce

Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 27. haftasında; 20, 21 ve 22 Mart'ta oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.


İşte 27. haftanın hakemleri:


20 Mart Cuma


20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan


21 Mart Cumartesi


14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır


17.00 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen


20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk


22 Mart Pazar


13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy


16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu


19.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Ali Şanslan


19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:29 Kaynak: İHA

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