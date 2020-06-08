Süper Lig'de 27. haftanın iddaa oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Bu bir ilandır



Berkan Emir ve Napoleoni'nin attığı gollerle Göztepe, Rizespor'u 2-0 yenmişti ve 17 Mart'ta Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle ara vermiştik.



O gün ilk vefat haberini almıştık, toplam vaka sayımız 98'di...



Toplam vaka sayımız bugün 170 binleri aştı, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı da 4 bin 700'lerde, her gün 800-900 yeni vaka açıklanıyor.



Süper Lig de 82 günlük ara sonrası 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek...



27. HAFTAYI FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR AÇACAK!



12 Haziran'da hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor sahada olacak çünkü önümüzdeki hafta arası Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş karşılaşmasına çıkacaklar.



PEKİ NEREDE KALMIŞTIK?



İlk 26 haftalık bölümde 53'er puanla zirveyi Trabzonspor ve Başakşehir paylaşıyordu.



Bordo-mavili ekip hem genel averajda hem de ikili averajda üstün, bu nedenle ilk sırada yer alıyor ancak geçtiğimiz günlerde UEFA, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için Trabzonspor'a 1 yıl Avrupa'dan men cezası vermişti.



Başkan Ahmet Ağaoğlu, cezanın CAS'tan dönmesini beklediklerini açıkladı...



SÜPER LİGİN DÖNÜŞÜNDE İLK HAFTAYI KAÇIRACAK OYUNCULAR!



Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe



Pedro Henrique - Kayserispor



Gustavo Campanharo - Kayserispor



Burak Yılmaz - Beşiktaş



Nejc Skubic - Konyaspor



Ömer Ali Şahiner - Konyaspor



Fabricio Baiano - Gençlerbirliği



Fernando Boldrin – Çaykur Rizespor



Marcelo Goiano – Sivasspor



27. hafta fikstürü de şu şekilde... Birbirinden çekişmeli maçlar bizleri bekliyor...



12 Haziran Cuma



21: 00 Fenerbahçe - Kayserispor



21: 00 Göztepe - Trabzonspor



13 Haziran Cumartesi



18: 30 Başakşehir - Alanyaspor



21: 00 Beşiktaş - Antalyaspor



21: 00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa



14 Haziran Pazar



18: 30 Gençlerbirliği - Konyaspor



21: 00 Gaziantep FK - Ankaragücü



21: 00 Rizespor - Galatasaray



15 Haziran Pazartesi



21: 00 Sivasspor - Denizlispor











