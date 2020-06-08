Süper Lig'de 27. haftanın iddaa oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Bu bir ilandır
Berkan Emir ve Napoleoni'nin attığı gollerle Göztepe, Rizespor'u 2-0 yenmişti ve 17 Mart'ta Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle ara vermiştik.
O gün ilk vefat haberini almıştık, toplam vaka sayımız 98'di...
Toplam vaka sayımız bugün 170 binleri aştı, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı da 4 bin 700'lerde, her gün 800-900 yeni vaka açıklanıyor.
Süper Lig de 82 günlük ara sonrası 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek...
27. HAFTAYI FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR AÇACAK!
12 Haziran'da hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor sahada olacak çünkü önümüzdeki hafta arası Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş karşılaşmasına çıkacaklar.
PEKİ NEREDE KALMIŞTIK?
İlk 26 haftalık bölümde 53'er puanla zirveyi Trabzonspor ve Başakşehir paylaşıyordu.
Bordo-mavili ekip hem genel averajda hem de ikili averajda üstün, bu nedenle ilk sırada yer alıyor ancak geçtiğimiz günlerde UEFA, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için Trabzonspor'a 1 yıl Avrupa'dan men cezası vermişti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, cezanın CAS'tan dönmesini beklediklerini açıkladı...
SÜPER LİGİN DÖNÜŞÜNDE İLK HAFTAYI KAÇIRACAK OYUNCULAR!
Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe
Pedro Henrique - Kayserispor
Gustavo Campanharo - Kayserispor
Burak Yılmaz - Beşiktaş
Nejc Skubic - Konyaspor
Ömer Ali Şahiner - Konyaspor
Fabricio Baiano - Gençlerbirliği
Fernando Boldrin – Çaykur Rizespor
Marcelo Goiano – Sivasspor
27. hafta fikstürü de şu şekilde... Birbirinden çekişmeli maçlar bizleri bekliyor...
12 Haziran Cuma
21: 00 Fenerbahçe - Kayserispor
21: 00 Göztepe - Trabzonspor
13 Haziran Cumartesi
18: 30 Başakşehir - Alanyaspor
21: 00 Beşiktaş - Antalyaspor
21: 00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
14 Haziran Pazar
18: 30 Gençlerbirliği - Konyaspor
21: 00 Gaziantep FK - Ankaragücü
21: 00 Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21: 00 Sivasspor - Denizlispor