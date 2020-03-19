Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Ülker Stadı'nda açılıyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın müsabaka programı şöyle:



Yarın:



20.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)



21 Mart Cumartesi:



14.00 Gaziantep FK- MKE Ankaragücü (Kalyon)



17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa (Yeni Malatya)



17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)



20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)



22 Mart Pazar:



13.30 Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)



16.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)



19.00 Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Göztepe- Trabzonspor (Gürsel Aksel)



