Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Ülker Stadı'nda açılıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Ülker Stadı'nda açılıyor! - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Ülker Stadı'nda açılıyor!

7 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Ülker Stadı'nda açılıyor!, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın müsabaka programı şöyle:


Yarın:


20.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)


21 Mart Cumartesi:


14.00 Gaziantep FK- MKE Ankaragücü (Kalyon)


17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa (Yeni Malatya)


17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)


20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)


22 Mart Pazar:


13.30 Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)


16.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)


19.00 Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)


19.00 Göztepe- Trabzonspor (Gürsel Aksel)


Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:18 

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