Süper Lig'de 27'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre hakemler şöyle:12 HAZİRAN CUMA: 21.00 Göztepe- Trabzonspor: Zorbay Küçük21.00 Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan13 HAZİRAN CUMARTESİ: 18.30 Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa: Halil Umut Meler21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk14 HAZİRAN PAZAR: 18.30 Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy21.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu21.00 Gaziantep Futbol Kulübü- MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan15 HAZİRAN PAZARTESİ:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen