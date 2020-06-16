Süper Lig'de 28. haftada görev alacak hakemler açıkladı - Son Dakika

Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler ise şu şekilde:

Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Merkez Hakem Kurulu 'nun, pazar günü oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta maç vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu