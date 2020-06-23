Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı! Başakşehir - Galatasaray maçı Ali Palabıyık'ın...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:



26 Haziran Cuma:



21.00 Beşiktaş- İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük



27 Haziran Cumartesi:



18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan



21.00 Trabzonspor- MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen



21.00 Göztepe- Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



28 Haziran Pazar:



18.30 Demir Grup Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan



18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır



21.00 Medipol Başakşehir- Galatasaray: Ali Palabıyık



21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat



29 Haziran Pazartesi:



21.00 Gençlerbirliği- Kasımpaşa: Halis Özkahya







