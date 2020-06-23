Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı! Başakşehir - Galatasaray maçı Ali Palabıyık'ın... - Son Dakika

Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı! Başakşehir - Galatasaray maçı Ali Palabıyık'ın...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar: 26 Haziran Cuma: 21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük27 Haziran Cumartesi: 18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan21.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi


26 Haziran Cuma:


21.00 Beşiktaş- İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük


27 Haziran Cumartesi:


18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan


21.00 Trabzonspor- MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen


21.00 Göztepe- Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


28 Haziran Pazar:


18.30 Demir Grup Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan


18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır


21.00 Medipol Başakşehir- Galatasaray: Ali Palabıyık


21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat


29 Haziran Pazartesi:


21.00 Gençlerbirliği- Kasımpaşa: Halis Özkahya



Türkiye Futbol Federasyonu, İttifak Holding, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:01 

Son Dakika Spor Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı! Başakşehir - Galatasaray maçı Ali Palabıyık'ın... - Son Dakika Spor
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