Süper Lig'de 29. haftayı kapatıyoruz! Gençlerbirliği ile Kasımpaşa'nın iddaa oranları...

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GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA



Salgın dönüşünü Konyaspor galibiyetiyle açan Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta 16 şut çekip 12 korner kullandığı Kayserispor karşılaşmasını 2-0 kaybederek çok değerli bir 3 puandan olmuştu.



Sakatlığı devam eden Nadir Çiftçi ve son maçta sakatlanan Arda Kızıldağ dışında takımda önemli bir eksik yok, TD Hamza Hamzaoğlu'nun Zargo Toure'nin yanında Flavio Ramos'a görev vermesi bekleniyor.



Bir kanatta Daniel Candeias, diğer kanatta Giovanni Sio olacak. En ileride ise Bogdan Stancu'yu izleyeceğiz.



Kasımpaşa ise resmen havalarda uçuyor! Salgın öncesi form grafiği yüksekteydi, dönüşte de hiçbir değişiklik olmamış... Önce Yeni Malatyaspor'u deplasmanda devirdiler, ardından da geçtiğimiz hafta Fenerbahçe engelini 2-0'la atlatmayı başardılar.



TD Fuat Çapa'nın cezası bulunan Mickael Tirpan yerine orta alanda David Pavelka ile maça başlaması, Yusuf Erdoğan ile Dieumerci Ndongala'yı ise bir kez daha kenardan getirmesi bekleniyor. 5 oyuncu değişikliği hakkının verilmesi sonrası bu 2 isim kenardan gelip, taze nefesleri ile takıma önemli katkılar verdiler.



%32'lik kesim taraf bahsine güvenmektense karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını daha çok ön plana koymuş...



Gençlerbirliği'nin Portekizli yıldızı Daniel Candeias ile soru-cevap! İzleyelim...











