Süper Lig'de 29. haftayı kapatıyoruz! Gençlerbirliği ile Kasımpaşa'nın iddaa oranları... - Son Dakika

Süper Lig'de 29. haftayı kapatıyoruz! Gençlerbirliği ile Kasımpaşa'nın iddaa oranları...

Bu bir ilandırGENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞASalgın dönüşünü Konyaspor galibiyetiyle açan Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta 16 şut çekip 12 korner kullandığı Kayserispor karşılaşmasını 2-0 kaybederek çok değerli bir 3 puandan olmuştu.

Bu bir ilandır

Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı


GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA


Salgın dönüşünü Konyaspor galibiyetiyle açan Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta 16 şut çekip 12 korner kullandığı Kayserispor karşılaşmasını 2-0 kaybederek çok değerli bir 3 puandan olmuştu.


Sakatlığı devam eden Nadir Çiftçi ve son maçta sakatlanan Arda Kızıldağ dışında takımda önemli bir eksik yok, TD Hamza Hamzaoğlu'nun Zargo Toure'nin yanında Flavio Ramos'a görev vermesi bekleniyor.


Bir kanatta Daniel Candeias, diğer kanatta Giovanni Sio olacak. En ileride ise Bogdan Stancu'yu izleyeceğiz.


Kasımpaşa ise resmen havalarda uçuyor! Salgın öncesi form grafiği yüksekteydi, dönüşte de hiçbir değişiklik olmamış... Önce Yeni Malatyaspor'u deplasmanda devirdiler, ardından da geçtiğimiz hafta Fenerbahçe engelini 2-0'la atlatmayı başardılar.


TD Fuat Çapa'nın cezası bulunan Mickael Tirpan yerine orta alanda David Pavelka ile maça başlaması, Yusuf Erdoğan ile Dieumerci Ndongala'yı ise bir kez daha kenardan getirmesi bekleniyor. 5 oyuncu değişikliği hakkının verilmesi sonrası bu 2 isim kenardan gelip, taze nefesleri ile takıma önemli katkılar verdiler.


%32'lik kesim taraf bahsine güvenmektense karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını daha çok ön plana koymuş...


Gençlerbirliği'nin Portekizli yıldızı Daniel Candeias ile soru-cevap! İzleyelim...




Gençlerbirliği, Kayserispor, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 03:34 

Son Dakika Spor Süper Lig'de 29. haftayı kapatıyoruz! Gençlerbirliği ile Kasımpaşa'nın iddaa oranları... - Son Dakika Spor

Son Dakika

00:07 Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 04:03:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de 29. haftayı kapatıyoruz! Gençlerbirliği ile Kasımpaşa'nın iddaa oranları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]