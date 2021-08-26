Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

21.45 Adana Demirspor- İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Gaziantep: Sarper Barış Saka

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor- Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa- Galatasaray: Fırat Aydınus

19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker

21.45 Altay- Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 GZT Giresunspor- Trabzonspor: Ali Şansalan