Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3'üncü hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Altay- Fenerbahçe mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 3'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan