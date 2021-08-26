Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3'üncü hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Altay- Fenerbahçe mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 3'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:27 Ağustos CumaFraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy28 Ağustos Cumartesi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: Sarper Barış SakaMedipol Başakşehir - Yukatel Kayserispor: Mustafa ÖğretmenoğluAtakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır29 Ağustos Pazar Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat AydınusDemir Grup Sivasspor - Göztepe: Burak ŞekerAltay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
Kaynak: DHA
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