Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Ligin 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasaray- Trabzonspor mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

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